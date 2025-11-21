Хабиб предложил Дурову потренироваться вместе. Павел ответил: «Скинь локацию, брат»

Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову провести совместную тренировку.

«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», – написал в социальных сетях Нурмагомедов.

«Скинь локацию, брат», – ответил Дуров.

Напомним, что в конце октября Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.

