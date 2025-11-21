Хабиб предложил Дурову потренироваться вместе. Павел ответил: «Скинь локацию, брат»
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову провести совместную тренировку.
«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», – написал в социальных сетях Нурмагомедов.
«Скинь локацию, брат», – ответил Дуров.
Напомним, что в конце октября Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.
Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
