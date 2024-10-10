Бетербиев вызвал на бой промоутера Бивола: «Ты слишком много говоришь. Это утомляет»

Артур Бетербиев вызвал на бой промоутера Дмитрия Бивола.

«Ты [Эдди Хирн ] слишком много говоришь. Это утомляет. Давай проведем с тобой бой. Хотя, я смотрю, ты не в форме», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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