Бетербиев – перед боем с Биволом: «По-моему, мы слишком много говорим. Канело или кто-то другой меня пока не интересует»
Артур Бетербиев заявил, что его утомили разговоры перед боем с Дмитрием Биволом.
«По-моему, мы слишком много говорим. Зачем столько говорить, пора уже приняться за дело. Посмотрим, что будет в субботу.
Они меня выбрали, посмотрим, что будет. [Сауль] Альварес или кто-то другой меня пока не интересует», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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