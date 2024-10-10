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Бетербиев – перед боем с Биволом: «По-моему, мы слишком много говорим. Канело или кто-то другой меня пока не интересует»

Артур Бетербиев заявил, что его утомили разговоры перед боем с Дмитрием Биволом.

«По-моему, мы слишком много говорим. Зачем столько говорить, пора уже приняться за дело. Посмотрим, что будет в субботу.

Они меня выбрали, посмотрим, что будет. [Сауль] Альварес или кто-то другой меня пока не интересует», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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