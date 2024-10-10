Бивол – о бое с Бетербиевым: «Зачем мне нервничать? Артур – большой чемпион, у него есть то, что мне нужно, – титулы»

Дмитрий Бивол заявил, что не нервничает перед боем с Артуром Бетербиевым.

«Когда я думаю о своих соперниках, то я ими только восхищаюсь. Один – чемпион, другой – непобежденный. Зачем мне нервничать? Артур – большой чемпион, у него есть то, что мне нужно, – титулы.

Я рад разделить ринг с этим невероятным боксером. У этого боя будет очень много разных сценариев. Но [перед поединком] против Бетербиева мы сделали очень большой и хороший лагерь», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России