Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»

Дана Уайт вспомнил слова отца Хабиба после победы Махачева над Маддаленой.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новый титул россиянина Ислама Махачева .

«Абдулманап сказал: «Хабиб придет и будет доминировать, а когда он закончит, его место займет Ислам». Черт возьми. Все именно так и случилось», – сказал Уайт.

Напомним, Хабиб был чемпионом легкой категории с апреля 2018-го по октябрь 2020-го. Махачев владел титулом легкого веса с октября 2022-го по май 2025-го, после чего освободил пояс и сменил дивизион.

