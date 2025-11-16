  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»
8

Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»

Дана Уайт вспомнил слова отца Хабиба после победы Махачева над Маддаленой.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новый титул россиянина Ислама Махачева.

«Абдулманап сказал: «Хабиб придет и будет доминировать, а когда он закончит, его место займет Ислам». Черт возьми. Все именно так и случилось», – сказал Уайт.

Напомним, Хабиб был чемпионом легкой категории с апреля 2018-го по октябрь 2020-го. Махачев владел титулом легкого веса с октября 2022-го по май 2025-го, после чего освободил пояс и сменил дивизион.

Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева

Уайт – о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoАбдулманап Нурмагомедов
logoДана Уайт
logoИслам Махачев
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о возможности участия Махачева на турнире UFC в Белом доме: «У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных»
вчера, 07:51
«Ты идешь за историей». Хабиб обратился к Махачеву перед поединком с Маддаленой
15 ноября, 18:35
SABINA исполнила песню «Дагестан» на Таймс-сквер. В Нью-Йорке состоится бой Махачева и Маддалены
15 ноября, 16:30Видео
Главные новости
UFC Qatar: Царукян против Хукера, Белал подерется с Гэрри и другие бои
сегодня, 16:19
Махачеву показали обращение Овечкина: «Он легенда. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться»
сегодня, 15:46
Адесанья – во время боя Махачева и Маддалены: «Впечатляет, что Ислам на два-три шага впереди. Он классно ломает ритм»
сегодня, 14:51
Энтони Джошуа и Джейк Пол подерутся 19 декабря в Майами
сегодня, 13:59Фото
Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»
сегодня, 11:50
Гэрри – во время боя Махачева и Маддалены: «Джек явно не хочет драться. Тренер, брось полотенце. Ислам победит – хочу этот бой»
сегодня, 11:26
Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»
сегодня, 10:18
Пратес прокомментировал вирусное фото с боя против Эдвардса: «Я был спокоен, потому что тренируюсь с Борральо»
сегодня, 11:11Фото
Усман поздравил Махачева с поясом в полусреднем весе: «Доминирующее выступление»
сегодня, 11:03
Абдель-Азиз – о поражении Маддалены: «Он заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне»
сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото