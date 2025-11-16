Бонусы UFC 322: у Моралеса, Пратеса, Сен-Дени и Никала – лучшее выступление вечера
UFC наградил четырех бойцов по итогам турнира в Нью-Йорке.
Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 322.
Промоушен наградил четырех бойцов дополнительным бонусом в $50 тысяч за лучшее выступление вечера: Карлоса Пратеса, Майкла Моралеса, Бенуа Сен-Дени и Бо Никала.
С кем дальше драться Махачеву?
Гэрри – о полусреднем дивизионе: «Хочу претендентский бой Моралес – Пратес и ухода Эдвардса на пенсию»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
