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Кудряшов – о бое Бивола и Бетербиева: «Мне кажется, есть большая вероятность, что картинка боя… Будет неинтересно»

Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Бивол – Бетербиев.

«Будет давление от Артура, будет его мощь, а от Бивола навыки и работа ногами. Также на Бивола сейчас психологическое давление… Бивол видел, как Артур в сборной бил людей. Он будет опасаться его ударов.

Мне кажется, есть большая вероятность, что картинка боя… Будет неинтересно. Оба будут чувствовать ответственность и опасность. И мы знаем, что в таких поединках не всегда видим зрелище, которое любим», – сказал экс‑обладатель пояса WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

Бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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