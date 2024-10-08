Кудряшов – о бое Бивола и Бетербиева: «Мне кажется, есть большая вероятность, что картинка боя… Будет неинтересно»
Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Бивол – Бетербиев.
«Будет давление от Артура, будет его мощь, а от Бивола навыки и работа ногами. Также на Бивола сейчас психологическое давление… Бивол видел, как Артур в сборной бил людей. Он будет опасаться его ударов.
Мне кажется, есть большая вероятность, что картинка боя… Будет неинтересно. Оба будут чувствовать ответственность и опасность. И мы знаем, что в таких поединках не всегда видим зрелище, которое любим», – сказал экс‑обладатель пояса WBC Silver Дмитрий Кудряшов.
Бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.
Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России
Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости