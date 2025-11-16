Махачев о критике Топурии: «У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Это будет легко»
Махачев заявил, что легко победит Топурию.
Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны обладателя пояса легкой категории Илии Топурии.
«Ответить Топурии? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко», – сказал Махачев.
Топурия, комментируя победу Махачева над Джеком Делла Маддаленой, назвал Ислама «самой скучной вещью в UFC».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
