Махачев о критике Топурии: «У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Это будет легко»

Махачев заявил, что легко победит Топурию.

Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны обладателя пояса легкой категории Илии Топурии .

«Ответить Топурии? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко», – сказал Махачев.

Топурия, комментируя победу Махачева над Джеком Делла Маддаленой, назвал Ислама «самой скучной вещью в UFC».

