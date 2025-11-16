Гэрри – о полусреднем дивизионе: «Хочу претендентский бой Моралес – Пратес и ухода Эдвардса на пенсию»
Боец UFC Иэн Гэрри высказался о ситуации в полусреднем дивизионе промоушена.
«Что я хочу увидеть:
Майкл Моралес и Карлос Пратес дерутся за статус претендента. Леон Эдвардс уходит на пенсию», – написал в соцсетях Гэрри.
Напомним, Пратес нокаутировал Эдвардса на UFC 322, Моралес – Шона Брэди.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иэна Гэрри
