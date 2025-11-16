Уайт – о возможности участия Махачева на турнире UFC в Белом доме: «У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных»
Уайт не исключил, что Махачев подерется в Белом доме.
Президент UFC Дана Уайт не исключает, что Ислам Махачев выступит на турнире в Белом доме.
«У нас не будет тематики «Америка против остального мира». Устроим лучший кард из возможных», – сказал Уайт.
Напомним, турнир UFC на территории Белого дома планируется 14 июня 2026-го.
Уайт – о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама»
Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
