Шевченко – о следующей сопернице: «Харрисон? Один из вариантов, как и Силва или Нуньес. Вероятно, фанаты хотят трилогию с Амандой, это готовый хит»

Шевченко назвала имена трех возможных соперниц.

Чемпионка UFC в наилегчайшем женском дивизионе Валентина Шевченко не исключает, что Кайла Харрисон станет ее следующей соперницей.

«Это один из возможных вариантов. Рассмотрим его. Но сейчас я хочу восстановиться после травм и немного отдохнуть от тренировок. Скоро обсудим планы с моей командой. Это был бы хороший вызов, как и Наталья Силва или Аманда Нуньес . Вероятно, фанаты хотят трилогию с Нуньес, это готовый хит. Только непонятно, планирует ли она возвращаться», – сказала Шевченко.

Напомним, Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей в соглавном событии UFC 322.

Шевченко дважды проиграла Нуньес: в 2016-м Валентина уступила единогласным решением судей, в 2017-м – раздельным.

