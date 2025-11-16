Деметриус Джонсон – о поединке Топурии и Махачева: «Сделай это, Дана»
Легенда UFC Джонсон просит Уайта организовать бой Топурии и Махачева.
Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой устроить поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
«Сделай это, Дана», – сказал Джонсон в соцсетях, комментируя возможность боя.
Ранее Махачев подтвердил, что готов драться с Топурией.
Уайт – о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама»
Дана Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Mighty
