Махачев в подтрибунном помещении после победы над Маддаленой: «Теперь у нас тоже есть два чемпиона! У нас самая сильная страна»

Махачев: У нас самая сильная страна.

Опубликованы первые слова чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева после ухода с октагона, где состоялся бой с Джеком Делла Маддаленой .

«Теперь у нас тоже есть два чемпиона! У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!» – сказал Махачев.

Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей в главном поединке UFC 322. Еще один чемпион родом из России – Хамзат Чимаев. Он владеет титулом в среднем весе.

Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева

Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме