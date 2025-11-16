Махачев в подтрибунном помещении после победы над Маддаленой: «Теперь у нас тоже есть два чемпиона! У нас самая сильная страна»
Махачев: У нас самая сильная страна.
Опубликованы первые слова чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева после ухода с октагона, где состоялся бой с Джеком Делла Маддаленой.
«Теперь у нас тоже есть два чемпиона! У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!» – сказал Махачев.
Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей в главном поединке UFC 322. Еще один чемпион родом из России – Хамзат Чимаев. Он владеет титулом в среднем весе.
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости