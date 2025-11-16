Порье – о победе Махачева над Маддаленой: «Он просто взял пояс в другой категории в доминирующей манере. Мое уважение»

Порье поздравил Махачева с титулом в полусреднем весе UFC.

Экс-боец UFC Дастин Порье поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой, принесшей ему титул чемпиона полусреднего веса.

«Я не планировал, но увиделся с Исламом, когда шел в машину. Хотел поздравить их с Хабибом Нурмагомедовым . Их работа невероятна. Махачев просто взял пояс в другой категории в доминирующей манере. Мое уважение Исламу», – сказал Порье .

