Порье – о победе Махачева над Маддаленой: «Он просто взял пояс в другой категории в доминирующей манере. Мое уважение»
Порье поздравил Махачева с титулом в полусреднем весе UFC.
Экс-боец UFC Дастин Порье поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой, принесшей ему титул чемпиона полусреднего веса.
«Я не планировал, но увиделся с Исламом, когда шел в машину. Хотел поздравить их с Хабибом Нурмагомедовым. Их работа невероятна. Махачев просто взял пояс в другой категории в доминирующей манере. Мое уважение Исламу», – сказал Порье.
С кем дальше драться Махачеву?
Уайт вспомнил слова Абдулманапа: «Он говорил, что Хабиб будет доминировать, а потом его место займет Махачев. Черт возьми. Так и случилось»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
