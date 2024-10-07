Бивол – о Бетербиеве: «Это сильнейший из всех моих соперников в карьере»

Дмитрий Бивол считает Артура Бетербиева самым сложным соперником в карьере.

«Бетербиев – сильнейший из всех моих соперников. Лучше, чем Канело ? Чем все.

Это сложнейший оппонент для меня на сегодня. Почему? У него 20 побед нокаутом, три пояса и он мой соперник. Артур хочет меня побить – он мой самый опасный враг», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол и Бетербиев подерутся в Саудовской Аравии 12 октября.

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