Махачев – о победе Пратеса над Эдвардсом: «Меня удивляет, что этот парень весь день курит, а потом избивает бывшего чемпиона»
Махачев впечатлен победой Пратеса .
Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев признался, что впечатлен успехами Карлоса Пратеса.
«Выступление Пратеса? Меня удивляет, что этот парень весь день курит, а потом избивает бывшего чемпиона», – сказал Махачев.
Напомним, Пратес нокаутировал бывшего чемпиона промоушена Леона Эдвардса во втором раунде поединка на UFC 322.
С кем дальше драться Махачеву?
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
