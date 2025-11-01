Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»

Анте Делия высказался о тычке в глаз в бою Тома Аспиналла и Сирила Гана.

«Я правда не понимаю этого. Провел 33 боя, но никогда и никому не попадал пальцами в глаза. Думаю, за такое нужно жестко наказывать.

Считаю, Том поступил правильно, что не стал продолжать поединок. Если больше бойцов будут поступать так же, мы сможем предотвратить повторение подобных ситуаций», – сказал боец тяжелого веса UFC Анте Делия .

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

