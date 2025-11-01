Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»

Ислам Махачев рассказал, заинтересован ли в поединке с Илией Топурией.

– У тебя бой с Джеком Делла Маддаленой. Но все говорят про бой Махачев – Топурия, не оставляют эту тему. Тебе интересно?

– Думаю, да. Было бы неплохо. И фанатам интересно, и мне. Потому что в первую очередь об этом бое говорят.

– Тебе он интересен, потому что о нем говорят? Или тебе лично бой интересен?

– Чем он может быть мне интересен? Что он мне принесет, если я спущусь на 70 кг и выиграю у Илии Топурии ? Опять выиграю пояс? Он у меня есть. Людям в первую очередь он интересен. Мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить. Мне интересно драться в 77 кг, кушать, радоваться на кэмпе и драться.

– Подкалывать других, кому вес надо скидывать?

– Да, сейчас пацаны на 70 гоняют. Смотрю на них и думаю: «Я бы так же сейчас был бы без настроения!» – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»

Ислам Махачев: «Мечта Хабиба – воспитывать новых чемпионов. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него»