Махачев рассказал о физической форме: «Сейчас я еще не на пике. Готов где-то на 70%»

Ислам Махачев ответил на вопрос о физической форме.

– Ты сейчас в лучшей форме?

– Нет, сейчас не пик. Но до пика я дойду. Где-то 70%. На бой надо выйти на пике.

Если я стану еще легче, то все, хана! Весогонка убивает: ты сгонял вес, но на 100% не восстанавливаешься. Процентов на 60–70.

– Насколько проще в этом плане именно морально?

– Очень. Как будто что-то поменялось в жизни. Ты уже вечером не думаешь о том, что же мне покушать, чтобы утром не показать большой вес. Диетологи контролируют меня. Мои основные диетологи в Америке, мы с ними переписываемся.

Я им скидываю вес. Никаких переживаний. Основная задача – чтобы я пока держал вес. Если после тренировок я не уставший, значит, я не потренировался нормально. Я с чистой совестью работаю на каждой тренировке. При Хабибе не расслабишься, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?

«Увидел его и подумал: «Ух ты!» Мендес рассказал о физической форме Махачева

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
