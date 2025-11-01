Мэтт Браун: «UFC – многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0%. Менеджеры ничего с этим не делают, СМИ находятся под контролем»

Мэтт Браун раскритиковал отношение UFC к спортсменам.

«Никто не борется за бойцов. Комиссии не делают абсолютно ничего для нас – хотя именно это и есть их прямая обязанность. Они не должны работать на TKO или UFC, они должны работать в интересах бойцов.

Политики – все куплены. Менеджеры – бесполезны. СМИ находятся под контролем UFC. Никого нет, кто действительно стоит на нашей стороне. Спортсмены должны иметь возможность соревноваться и зарабатывать на жизнь.

Но реальность заключается в том, что существует огромный дисбаланс власти. UFC – это многомиллиардный бизнес, а бойцы получают 0% от доходов», – сказал бывший боец промоушена Мэтт Браун .

В августе компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд.

