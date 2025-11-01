Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией

Команда Джейка Пола активно ищет замену Джервонте Дэвису.

Об этом сообщает журналист Крис Мэнникс.

«Представители Джейка Пола сделали предложение Райану Гарсии провести бой в декабре. Это подтвердили два источника, знакомых с ситуацией. По данным источников, Гарсия – не единственный потенциальный соперник, к которому обратилась команда Пола.

Они активно ищут замену Джервонте Дэвису , с которым ранее планировался поединок», – написал в социальных сетях Мэнникс.

Ранее стало известно, что против Дэвиса был подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении.

Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.

