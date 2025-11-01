0

Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией

Команда Джейка Пола активно ищет замену Джервонте Дэвису.

Об этом сообщает журналист Крис Мэнникс.

«Представители Джейка Пола сделали предложение Райану Гарсии провести бой в декабре. Это подтвердили два источника, знакомых с ситуацией. По данным источников, Гарсия – не единственный потенциальный соперник, к которому обратилась команда Пола.

Они активно ищут замену Джервонте Дэвису, с которым ранее планировался поединок», – написал в социальных сетях Мэнникс.

Ранее стало известно, что против Дэвиса был подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении.

Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.

Джейк Пол осатанел – подерется с Джервонтой, который меньше на 20 см и 30 кг

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3262 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Крис Мэнникс
logoРайан Гарсия
logoДжервонта Дэвис
logoДжейк Пол
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»
7 октября, 14:52
Джервонта Дэвис: «Бокс мертв. Через восемь недель я завершу карьеру»
27 сентября, 11:55
Джейк Пол и Джервонта Дэвис поспорили на результат боя – победитель получит $2 млн
25 сентября, 11:14
Главные новости
Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»
16 минут назад
«Готов к Хэллоуину». Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу
26 минут назадФото
Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»
сегодня, 14:20
Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении
сегодня, 12:15
Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»
сегодня, 11:40
Гор Азизян: «Ни одну российскую ММА-единицу в США не уважают так, как Хабиба Нурмагомедова»
сегодня, 11:20
Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»
сегодня, 11:00
Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»
сегодня, 09:45
Ильяс Хамзин завоевал пояс чемпиона Karate Combat в среднем весе
сегодня, 09:15
UFC Fight Night 263: Гарсия против Онамы, Кортес-Акоста – Делия и другие бои
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30