«Готов к Хэллоуину». Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу
Том Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу.
«По крайней мере, я готов к Хэллоуину», – подписал публикацию чемпион UFC в тяжелом весе.
Напомним, что Том Аспиналл получил повреждение глаза в поединке против Сирила Гана. Бойцы встретились в главном событии турнира UFC 321, который состоялся в Абу-Даби.
Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»
«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3262 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости