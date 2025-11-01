Фото
«Готов к Хэллоуину». Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу

Том Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу.

«По крайней мере, я готов к Хэллоуину», – подписал публикацию чемпион UFC в тяжелом весе.

Напомним, что Том Аспиналл получил повреждение глаза в поединке против Сирила Гана. Бойцы встретились в главном событии турнира UFC 321, который состоялся в Абу-Даби.

Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Вальтер Уокер: «Аспиналл выставил тяжеловесов в плохом свете. Его ткнули в глаз всего один раз – и он отказался продолжать»

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

