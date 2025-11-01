Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»
Ислам Махачев рассказал, кого из бойцов взял бы на уличную драку.
– Арман Царукян сказал, что на уличную драку возьмет тебя, Хабиба и Чимаева. Ты с собой кого бы взял на драку?
– Я бы взял Кейна Веласкеса, Даниэля Кормье и Хабиба. Там нужны большие. На улице бороться нельзя.
– Кормье не слишком ли староват для драки?
– Его можно вперед пустить как щит, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3262 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
