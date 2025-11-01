Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении

Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск.

В четверг бывшая девушка Дэвиса подала против боксера гражданский иск. Дэвис обвиняется в избиении, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном лишении свободы, похищении и преднамеренном причинении эмоциональных страданий.

Согласно судебным материалам, Дэвис ворвался в ночной клуб, где Кортни Россел работала официанткой, и напал на нее в подсобном помещении, в котором не было камер наблюдения. По словам Россел, он протащил ее через лестницу, кухню и служебный выход, после чего избил на парковке.

Напомним, что Дэвиса дважды арестовывали по обвинениям, связанным с домашним насилием. Последний раз это произошло в июле – позже дело было закрыто.

