Фото
3

UFC признал бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри лучшим поединком октября

UFC признал бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри лучшим поединком октября.

Встреча между Иржи Прохазкой и Халилом Раунтри состоялась в ночь на 5 октября в главном карде турнира UFC 320, который прошел в Лас-Вегасе. Прохазка победил нокаутом в третьем раунде.

После завершения ивента полутяжеловесы были награждены дополнительными финансовыми бонусами. Раунтри забрал $50 тысяч, а Прохазка получил $100 тысяч – за лучшее выступление и лучший бой вечера.

Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»

Прохазка – о поединке с Раунтри: «У меня было не слишком много столь динамичных и жестких противников. Нокаут – единственная возможность победить»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3423 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер UFC
logoUFC
logoИржи Прохазка
logoUFC 320
полутяжелый вес (MMA)
logoMMA
logoХалил Раунтри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бонусы UFC 320: Прохазка против Раунтри – лучший бой. У Иржи, Перейры и Пайфера – лучшее выступление
6 октября, 07:21
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
5 октября, 04:51
Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде
5 октября, 04:08Видео
Главные новости
UFC Fight Night 263: Гарсия против Онамы, Кортес-Акоста – Делия и другие бои
48 минут назад
Мэтт Браун: «UFC – многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0%. Менеджеры ничего с этим не делают, СМИ находятся под контролем»
сегодня, 17:40
Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»
сегодня, 17:35
Махачев рассказал о физической форме: «Сейчас я еще не на пике. Готов где-то на 70%»
сегодня, 16:40
Анте Делия: «Аспиналл поступил правильно, отказавшись продолжать бой. За нарушение правил нужно жестко наказывать»
сегодня, 15:25
«Готов к Хэллоуину». Аспиналл опубликовал фотографию с повязкой на глазу
сегодня, 15:15Фото
Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»
сегодня, 14:20
Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией
сегодня, 13:50
Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении
сегодня, 12:15
Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30