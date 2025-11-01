UFC признал бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри лучшим поединком октября
UFC признал бой Иржи Прохазки и Халила Раунтри лучшим поединком октября.
Встреча между Иржи Прохазкой и Халилом Раунтри состоялась в ночь на 5 октября в главном карде турнира UFC 320, который прошел в Лас-Вегасе. Прохазка победил нокаутом в третьем раунде.
После завершения ивента полутяжеловесы были награждены дополнительными финансовыми бонусами. Раунтри забрал $50 тысяч, а Прохазка получил $100 тысяч – за лучшее выступление и лучший бой вечера.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер UFC
