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Алексей Тищенко: «От Бивола не стоит ждать нокаута. Думаю, он сможет победить Бетербиева по очкам»

Алексей Тищенко назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом.

«Считаю, что от Бивола не стоит ждать нокаута. Единственная возможность досрочного финиша – травма или невозможность продолжать бой со стороны Артура. Скорее всего, поединок пройдет всю дистанцию. И, считаю, Дмитрий сможет выиграть его по очкам.

Стилистически он более подвижен, сыплет больше ударов. Хорошее чувство дистанции. За счет количества и хорошей защиты Бивол, я так предполагаю, сможет одержать победу. Решением судей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 12 октября.

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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