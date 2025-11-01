UFC Fight Night 263: Гарсия против Онамы, Кортес-Акоста – Делия и другие бои

В ночь на 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Fight Night 263 . В главном событии ивента пройдет поединок в полулегком весе между Стивом Гарсией (18-5) и Дэвидом Онамой (14-2).

Другие бои турнира:

● Валдо Кортес-Акоста (14-2) – Анте Делия (26-6);

● Джеремая Уэллс (12-4-1) – Темба Горимбо (14-5);

● Айзек Дулгарян (7-1) – Ядье Дель Валле (9-0);

● Чарли Радтке (10-5) – Дэниел Фрунза (9-3);

● Аллан Насцименто (21-6) – Коди Дарден (17-8-1);

● Кетлин Виейра (15-4) – Норма Дюмонт (12-2).

Начало турнира – в 23:00 по московскому времени. Основной кард, который начнется в 02:00, в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

