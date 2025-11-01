UFC Fight Night 263: Гарсия против Онамы, Кортес-Акоста – Делия и другие бои
В ночь на 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC Fight Night 263. В главном событии ивента пройдет поединок в полулегком весе между Стивом Гарсией (18-5) и Дэвидом Онамой (14-2).
Другие бои турнира:
● Валдо Кортес-Акоста (14-2) – Анте Делия (26-6);
● Джеремая Уэллс (12-4-1) – Темба Горимбо (14-5);
● Айзек Дулгарян (7-1) – Ядье Дель Валле (9-0);
● Чарли Радтке (10-5) – Дэниел Фрунза (9-3);
● Аллан Насцименто (21-6) – Коди Дарден (17-8-1);
● Кетлин Виейра (15-4) – Норма Дюмонт (12-2).
Начало турнира – в 23:00 по московскому времени. Основной кард, который начнется в 02:00, в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Взвешивание перед UFC Fight Night 263: Онама тяжелее Гарсии и другие бои
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?3024 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости