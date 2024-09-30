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Арум – о поединке Бетербиев – Бивол: «Не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Артура 12 раундов»

Боб Арум назвал фаворита поединка Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Это потрясающий бой, но я не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Он гораздо лучше боксирует, чем многие думают. Если он загоняет вас в угол, то это конец. Он просто вас избивает. Лучше сдаться», – заявил промоутер Боб Арум.

Напомним, Бивол и Бетербиев подерутся 12 октября в Саудовской Аравии.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Cornerman Boxing
logoБоб Арум
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
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