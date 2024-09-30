Арум – о поединке Бетербиев – Бивол: «Не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Артура 12 раундов»
Боб Арум назвал фаворита поединка Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
«Это потрясающий бой, но я не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Он гораздо лучше боксирует, чем многие думают. Если он загоняет вас в угол, то это конец. Он просто вас избивает. Лучше сдаться», – заявил промоутер Боб Арум.
Напомним, Бивол и Бетербиев подерутся 12 октября в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Cornerman Boxing
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