Арум – о поединке Бетербиев – Бивол: «Не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Артура 12 раундов»

Боб Арум назвал фаворита поединка Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Это потрясающий бой, но я не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Он гораздо лучше боксирует, чем многие думают. Если он загоняет вас в угол, то это конец. Он просто вас избивает. Лучше сдаться», – заявил промоутер Боб Арум .

Напомним, Бивол и Бетербиев подерутся 12 октября в Саудовской Аравии.

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