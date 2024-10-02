Опетая – о возможном бое с победителем пары Бивол – Бетербиев: «Как можно не принять такой поединок?»
Джей Опетая готов встретиться с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.
«Это супербои. Как можно не принять такой поединок? Я уважаю обоих бойцов... Быть частью такого боя – большая честь», – сказал боксер Джей Опетая.
12 октября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. На этом же турнире Опетая встретится с Джеком Мэсси.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: talkSPORT
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