Опетая – о возможном бое с победителем пары Бивол – Бетербиев: «Как можно не принять такой поединок?»

Джей Опетая готов встретиться с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

«Это супербои. Как можно не принять такой поединок? Я уважаю обоих бойцов... Быть частью такого боя – большая честь», – сказал боксер Джей Опетая .

12 октября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым . На этом же турнире Опетая встретится с Джеком Мэсси.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!