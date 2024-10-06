Фьюри – о команде Усика: «Они почему-то сравнили меня с Путиным»

Тайсон Фьюри высказался о конфликте с командой Александра Усика.

«Я знаю, что его команда немного расстроена. Они сравнили меня с Владимиром Путиным. Я не знаю, почему.

Знаете, я читал рэп с Тупаком и, Эгис [менеджер Усика]... ##### [к черту] тебя, ##### [к черту] твою команду, ##### [к черту] Усика, ##### [к черту] Алекса [промоутер Усика]. И если вы упадете вместе с Усиком, то отлично. Нахер вас. Так Тупак и сказал», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри: «Я выйду на реванш, чтобы нокаутировать Усика. Не думаю, что судьи отдадут мне победу, как бы не сложился бой»

Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»