Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом»

Тайсон Фьюри уверен, что проведет трилогию с Александром Усиком.

«Я верю, что это будет одна из величайших трилогий – я и Усик . После того, как я его побью, мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри: «Я выйду на реванш, чтобы нокаутировать Усика. Не думаю, что судьи отдадут мне победу, как бы не сложился бой»

Усик ответил Фьюри: «Друг, ты реально крутой»