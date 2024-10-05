Фьюри хочет трилогию с Усиком: «Мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом»
Тайсон Фьюри уверен, что проведет трилогию с Александром Усиком.
«Я верю, что это будет одна из величайших трилогий – я и Усик. После того, как я его побью, мы обязательно сделаем третий бой. Уверен в этом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.
Тайсон Фьюри: «Я выйду на реванш, чтобы нокаутировать Усика. Не думаю, что судьи отдадут мне победу, как бы не сложился бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Undisputed
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