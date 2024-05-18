Тайсон Фьюри: «Нахер Усика и его крысиную команду. Я нокаутирую эту маленькую сучку»
Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Александра Усика.
«Я нокаутирую эту маленькую сучку. Я иду за его сердцем, к черту пояса!
Он почувствует мою мощь. Нахер Усика и его команду. Они все могут выхватить, если так хотят. Крысы», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
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Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет
многие чемпионы, а тем более абсолюты, в своем весе, когда шли в другую весовую сразу получали претенденские или титульные бои. Это они заслужили выступаю в другой весовой. Это не первый боксер который сразу или почти сразу бился за пояса.
за что такое отношение к нему?
чувак выпахал и своими трудами находится на этом месте, да и еще движется к чему-то невероятному. это заслуживает уважения. Подарили….
Победит лучший.
выходи когда-нибудь из своей комнаты, хотя бы мышлением.
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