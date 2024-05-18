Тайсон Фьюри: «Нахер Усика и его крысиную команду. Я нокаутирую эту маленькую сучку»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс контент Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Александра Усика.

«Я нокаутирую эту маленькую сучку. Я иду за его сердцем, к черту пояса!

Он почувствует мою мощь. Нахер Усика и его команду. Они все могут выхватить, если так хотят. Крысы», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

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8 комментариев
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Ответ Комнатный Герой
Усик подарили возможность выступить в тяжах сразу на высоком уровне, он получил все пояса разом, в одном бою, не заваёвывая каждый из них отдельно, и это огромный подарок судьбы. Но сегодня эта сказка закончится. Усику мало такого успеха? Хорошо, Тайсон заберёт всё!!!
Что значит подарили?))
многие чемпионы, а тем более абсолюты, в своем весе, когда шли в другую весовую сразу получали претенденские или титульные бои. Это они заслужили выступаю в другой весовой. Это не первый боксер который сразу или почти сразу бился за пояса.
за что такое отношение к нему?
чувак выпахал и своими трудами находится на этом месте, да и еще движется к чему-то невероятному. это заслуживает уважения. Подарили….
Победит лучший.
выходи когда-нибудь из своей комнаты, хотя бы мышлением.
+14
-1
+13
Ответ david_tbilisi
А, что, есть дурачки, которые реально будут болеть в этом состязании за Фьюри?!
А почему например я должен болеть за усика?
+7
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+7
старый,Добрый Тайсон
+2
-1
+1
Ответ олдовый манк
А почему например я должен болеть за усика?
Ну во-первых, ты не должен в целом болеть за кого-то, кроме как за хорошее противостояние. Но если у тебя ник - олдовый манк, то в целом можешь топить за брита) во-вторых, почему и не поболеть за укра, человека одной веры, одного языка и сознания. Не порадоваться за истинного сородича. Конечно, если тебя сильно задевают политические распри, то вопросов нет.
+1
0
+1
Сильно сказано 💪💪👍👍
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0
LET’S GO ФУРА
ДАВАЙ
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