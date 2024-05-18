Тайсон Фьюри: «Нахер Усика и его крысиную команду. Я нокаутирую эту маленькую сучку»

Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Александра Усика.

«Я нокаутирую эту маленькую сучку. Я иду за его сердцем, к черту пояса!

Он почувствует мою мощь. Нахер Усика и его команду. Они все могут выхватить, если так хотят. Крысы», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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