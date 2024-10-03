Усик ответил Фьюри: «Друг, ты реально крутой»

Александр Усик ответил Тайсону Фьюри.

«Ты реальной крутой, мой друг», − написал в соцсетях чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик .

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри . Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»