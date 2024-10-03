Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»

Тайсон Фьюри высказался о нокдауне в бою с Александром Усиком.

«У тебя был шанс, но ты не закончил работу. Ошибка! Теперь ты ощутишь гнев моей грозной силы. К черту Усика, к черту Климаса, к черту Красюка. Если вы за Усика, то дважды идите к черту.

В 2024-м Цыганский король придет за вами! 21 декабря − мой день. Я против всего мира, будущий трехкратный чемпион мира в тяжелом весе», − написал в соцсетях боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри , который в мае-2024 проиграл Александру Усику раздельным решением судей.

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