Усик − о реванше с Фьюри: «Не думаю об этом. Думаю только о подготовке»
Александр Усик высказался о реванше с Тайсоном Фьюри.
«Я не думаю о Фьюри. Думаю только о своей подготовке, думаю о жене, о детях. Говорил ли я с Тайсоном сегодня? Нет», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
Напомним, что второй бой Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Александр Усик приехал на бой Дюбуа и Джошуа с поясом WBC. Фьюри также в зале
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Social
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