Усик − о реванше с Фьюри: «Не думаю об этом. Думаю только о подготовке»

Александр Усик высказался о реванше с Тайсоном Фьюри.

«Я не думаю о Фьюри. Думаю только о своей подготовке, думаю о жене, о детях. Говорил ли я с Тайсоном сегодня? Нет», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик .

Напомним, что второй бой Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Александр Усик приехал на бой Дюбуа и Джошуа с поясом WBC. Фьюри также в зале