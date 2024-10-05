Тайсон Фьюри: «Я выйду на реванш, чтобы нокаутировать Усика. Не думаю, что судьи отдадут мне победу, как бы не сложился бой»
Тайсон Фьюри собирается нокаутировать Александра Усика.
«Нет никакого секрета – я выйду туда, чтобы нокаутировать Усика, потому что не думаю, что получу победу решением, как бы не сложился бой. Поэтому я должен забрать у судей возможность повлиять на результат», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Undisputed
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