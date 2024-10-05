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Тайсон Фьюри: «Я выйду на реванш, чтобы нокаутировать Усика. Не думаю, что судьи отдадут мне победу, как бы не сложился бой»

Тайсон Фьюри собирается нокаутировать Александра Усика.

«Нет никакого секрета – я выйду туда, чтобы нокаутировать Усика, потому что не думаю, что получу победу решением, как бы не сложился бой. Поэтому я должен забрать у судей возможность повлиять на результат», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что 21 декабря Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Фьюри не будет менять команду на реванш с Усиком: «Знаю, что мне не нужно ничего радикального»

Фьюри − о нокдауне в бою с Усиком: «У него был шанс, но он ошибся. Теперь вы ощутите мой гнев»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Undisputed
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Усик – Фьюри
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