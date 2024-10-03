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Усман Нурмагомедов − о словах Топурии: «Европеец, скажи, да, когда ты дрался на улице?»

Усман Нурмагомедов обратился к Илии Топурии после его слов об уличной драке с Исламом Махачевым.

«Просто скажи, да, когда ты дрался на улице, европеец?» − написал в соцсетях чемпион Bellator в полулегком весе Усман Нурмагомедов.

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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