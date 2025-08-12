Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»
Турки Аль аш-Шейх сказал, что работает над организацией боя Фьюри и Джошуа.
«Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои, чтобы набрать форму и создать нужную атмосферу», – сказал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Ранее Тайсон Фьюри заявил, что больше не вернется в бокс.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
