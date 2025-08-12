Видео
Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»

Арман Царукян опубликовал видео с собакой и снова затролил Илию Топурию.

«Хороший мальчик. Лучше, чем Илия», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В конце июня Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в поединке за титул. Царукян последний бой провел летом 2024 года, победив раздельным решением судей Оливейру.

Арман Царукян запостил видео, как ловит утку: «Перестань убегать, Илия, я сделаю это быстро. Не переживай, хороший мальчик»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
