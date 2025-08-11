Влад Ковалев сообщил, что реванш со Шлеменко состоится 12 сентября

Влад Ковалев сообщил, что реванш с Александром Шлеменко состоится 12 сентября.

Пятираундовый поединок будет титульным. Об этом боец ММА рассказал в интервью вице‑президенту АСА Асланбеку Бадаеву.

Первый бой между Владом Ковалевым и Александром Шлеменко возглавил турнир RCC 22, который прошел 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей.

Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше: «Силы сейчас несравнимы. Александру нечего противопоставить»

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»