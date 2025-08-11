5

Влад Ковалев сообщил, что реванш со Шлеменко состоится 12 сентября

Влад Ковалев сообщил, что реванш с Александром Шлеменко состоится 12 сентября.

Пятираундовый поединок будет титульным. Об этом боец ММА рассказал в интервью вице‑президенту АСА Асланбеку Бадаеву.

Первый бой между Владом Ковалевым и Александром Шлеменко возглавил турнир RCC 22, который прошел 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей.

Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше: «Силы сейчас несравнимы. Александру нечего противопоставить»

Глава RCC Клименко: «Пока не готов сказать, отпустим ли Ковалева. Гонорар в RCC будет существеннее»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
logoВладислав Ковалев
logoАлександр Шлеменко
logoMMA
RCC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»
520 июня, 14:40
Влад «Белаз» обратился к Уайту: «Я перевернул историю ММА в России. Иду за твоим поясом, Дана»
1711 июня, 07:25
Менеджер Ковалева – о реванше против Шлеменко: «Сомневаюсь, что он когда-то состоится»
22 июня, 11:27
Главные новости
Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»
15 минут назадВидео
Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»
131 минуту назад
Аспиналл не хочет драться с Джонсом: «Какой в этом смысл? Это ложная надежда»
239 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
128вчера, 18:30
Луке проведет бой с Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
вчера, 18:00
Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»
4вчера, 16:45
Артур Бетербиев: «Даже в 50 лет, скорее всего, не откажусь от поединка с Биволом»
21вчера, 15:50
Мартин Баколе: «Во время спарринга я отшлепал Усика как ребенка. Он был весь в крови»
11вчера, 15:25
Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд
19вчера, 15:15
Бетербиев – о Биволе: «Здоровье – это, безусловно, важно. Но это не объяснение продолжительной тишины и игнора»
16вчера, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04