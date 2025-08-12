Аспиналл не хочет драться с Джонсом: «Какой в этом смысл? Это ложная надежда»

Том Аспиналл не хочет драться с Джоном Джонсом в Белом доме.

«Это уже скучно. Даже не думал об этом ни секунды. Не интересно. Миру тоже не должно быть интересно. Какой в этом смысл? Это ложная надежда», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл .

Джон Джонс объявил о завершении карьеры в конце июня. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Джонс официально вернулся в пул допинг-тестирования UFC.

Джон Джонс: «Меня можно называть «вечный чемпион». После всего, что я сделал в UFC, до сих пор просыпаюсь с ощущением, что я чемпион»