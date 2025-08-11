0

Луке проведет бой с Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Висенте Луке встретится с Сантьяго Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

Турнир серии UFC Fight Night состоится в ночь с 11 на 12 октября.

Висенте Луке (23-11-1) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Кевину Холланду удушающим приемом во втором раунде.

Сантьяго Понсиниббио (30-9) в мае уступил Даниэлю Родригесу техническим нокаутом в третьем раунде.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
