Умар Нурмагомедов: «Усман – мой чемпион»
Умар Нурмагомедов поздравил брата с победой над Александром Шаблием
«Усман – мой чемпион», – написал в соцсетях боец UFC Усман Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов победил Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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