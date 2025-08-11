  • Спортс
Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»

Чарльз Оливейра высказался о возможном поединке с Максом Холлоуэем.

Бойцы встречались в октагоне в 2015 году. Холлоуэй победил техническим нокаутом – Оливейру унесли на носилках с закрепленной шеей, ему диагностировали микро-разрыв пищевода. Недавно Холлоуэй усомнился в травме.

«Верю, что однажды поединок с Холлоуэем произойдет. Все хотят это увидеть. Меня не волнует, что Макс сказал про травму – люди знают правду. Я провел два дня в больнице – не стал бы делать это просто так.

Но это часть нашего бизнеса. Он отличный боец, обладатель пояса BMF. Почему бы нам не подраться за титул несколько позже?» – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Уайт не исключает, что Холлоуэй получит бой с Топурией или Оливейрой: «Макс сейчас в исключительном положении. Возможно все»

Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
