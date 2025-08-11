Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»
Бойцы встречались в октагоне в 2015 году. Холлоуэй победил техническим нокаутом – Оливейру унесли на носилках с закрепленной шеей, ему диагностировали микро-разрыв пищевода. Недавно Холлоуэй усомнился в травме.
«Верю, что однажды поединок с Холлоуэем произойдет. Все хотят это увидеть. Меня не волнует, что Макс сказал про травму – люди знают правду. Я провел два дня в больнице – не стал бы делать это просто так.
Но это часть нашего бизнеса. Он отличный боец, обладатель пояса BMF. Почему бы нам не подраться за титул несколько позже?» – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
