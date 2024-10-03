Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»
Илия Топурия заявил, что изобьет Ислама Махачева в уличной драке.
«Бой с Исламом? Я не против. Это отличный боец, но иногда он слишком много болтает. Так что мы можем все решить в октагоне.
На улице я не стану драться с ним, потому что в таком случае мне придется оплачивать его медицинские счета», − сказал в эфире в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»
Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Илии Топурии
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости