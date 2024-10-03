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Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Илия Топурия заявил, что изобьет Ислама Махачева в уличной драке.

«Бой с Исламом? Я не против. Это отличный боец, но иногда он слишком много болтает. Так что мы можем все решить в октагоне.

На улице я не стану драться с ним, потому что в таком случае мне придется оплачивать его медицинские счета», − сказал в эфире в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Конор – Топурии: «Схвачу тебя за шиворот и отшлепаю по носу, коротышка»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Илии Топурии
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