Артур Бетербиев: «Даже в 50 лет, скорее всего, не откажусь от поединка с Биволом»

Артур Бетербиев не откажется от проведения трилогии с Дмитрием Биволом.

Ранее стало известно, что в следующем поединке Артур Бетербиев встретится с Деоном Николсоном. Бой состоится 22 ноября.

– Многие болельщики разочарованы. Что вы скажете им?

– Я понимаю их разочарование – сам ждал этого боя и считаю, что он важен для спорта и для нас обоих. Но не забывайте, что инициативу проведения боя всегда проявлял я. Я не только говорил, что готов, но и конкретно предлагал даты и условия. А со стороны Бивола – только молчание и отговорки. Мне кажется, наши болельщики заслуживают видеть не только красивые слова.

– Если Дмитрий Бивол решит выйти на бой, вы будете готовы?

– Ну, может, когда мне уже под пятьдесят будет? Хотя… даже тогда я, скорее всего, не откажусь, – сказал бывший чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»

Бетербиев – о Биволе: «Здоровье – это, безусловно, важно. Но это не объяснение продолжительной тишины и игнора»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
