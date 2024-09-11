Шаблий − о бое с Нурмагомедовым: «В UFC наблюдали за нами, им понравился поединок»

Александр Шаблий заявил, что в UFC следили за его боем с Усманом Нурмагомедовым.

«У меня один бой по контракту остался. Я знаю, что в UFC тоже наблюдали за моим боем с Усманом.

Они разговаривали с менеджером. Им понравился поединок, хотя в нем не было нокаута и нокдаунов. Будем двигаться, будем работать. Надо отдохнуть, набраться сил и вернуться», − сказал легковес Bellator Александр Шаблий , который в ночь на 8 сентября единогласным решение судей проиграл Усману Нурмагомедову .

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