Хабиб − о бое Усмана и Шаблия: «Завтра будет очень интересное противостояние стилей и характеров»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал грядущий бой брата Усмана и Александра Шаблия

«Мы готовы, Сан-Диего. Погнали, брат. К этому турниру мы долго шли, тяжело готовились. Завтра будет очень интересное и высококлассное противостояние стилей, характеров и навыков. Не пропустите», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, что бой Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия возглавит турнир Bellator, который пройдет в ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния).

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