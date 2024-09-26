Бетербиев − о бое с Биволом: «Восстановился от травмы на 100%»
Артур Бетербиев заявил о готовности к бою с Дмитрием Биволом.
«Хочу поблагодарить организаторов, своих промоутеров и представителей моего оппонента. Апофеоз в профессиональном боксе, когда ты владеешь четырьмя поясами.
Сейчас у меня их три, вот я хочу выиграть четвертый. Каждый соперник отличается, как и каждый человек разный.
Но мы готовы к этому поединку, рассмотрели различные сценарии. Моя травма? Я восстановился, я готовлюсь на 100%.
Какие предсказания на этот поединок? Я никогда не делаю предсказания. Но ведь каждый стремиться нокаутировать другого. Я сфокусирован на разных моментах», − сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 12 октября подерется с Дмитрием Биволом.
Бивол − о бое с Бетербиевым: «Благодарю Артура за то, что наш поединок состоится»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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