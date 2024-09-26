  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Бетербиев − о бое с Биволом: «Восстановился от травмы на 100%»

Артур Бетербиев заявил о готовности к бою с Дмитрием Биволом.

«Хочу поблагодарить организаторов, своих промоутеров и представителей моего оппонента. Апофеоз в профессиональном боксе, когда ты владеешь четырьмя поясами.

Сейчас у меня их три, вот я хочу выиграть четвертый. Каждый соперник отличается, как и каждый человек разный.

Но мы готовы к этому поединку, рассмотрели различные сценарии. Моя травма? Я восстановился, я готовлюсь на 100%.

Какие предсказания на этот поединок? Я никогда не делаю предсказания. Но ведь каждый стремиться нокаутировать другого. Я сфокусирован на разных моментах», − сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 12 октября подерется с Дмитрием Биволом.

Бивол − о бое с Бетербиевым: «Благодарю Артура за то, что наш поединок состоится»

Битва взглядов Бивола и Бетербиева в Лондоне

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бетербиев − о бое с Биволом: «Начинаем финальную подготовку»
313 сентября, 13:40
Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»
331 августа, 10:57
Бивол − о подготовке к Бетербиеву: «Работаю над джебом, движением и выносливостью»
1031 августа, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
8831 минуту назад
Бивол не думает о реванше с Канело: «Если он хочет драться, ему нужно говорить не с прессой, а с Эдди Хирном»
45 минут назад
Ник Диаз и Висенте Луке подерутся на UFC 310 (MMA Mania)
1сегодня, 08:33
Бивол − о бое с Бетербиевым: «Благодарю Артура за то, что наш поединок состоится»
6сегодня, 07:50
Официально: Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейредо на UFC Fight Night 248
6сегодня, 07:21Фото
Битва взглядов Бивола и Бетербиева в Лондоне
23вчера, 18:11Фото
Де Риддер дебютирует в UFC 9 ноября. Соперник – Миршерт (Марсель Дорфф)
7вчера, 16:33
Трейлер поединка Бетербиев – Бивол
6вчера, 15:40Видео
Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
7вчера, 13:45
Аллен – об отношении французов к Имавову: «Вряд ли он получит преимущество. Это его фанаты, но, скорее всего, они не принимают его за француза»
8вчера, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры