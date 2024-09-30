Хукер – о жалобе Мойкано из-за больших налогов во Франции: «Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте?»

Дэн Хукер отреагировал на жалобы Ренато Мойкано из-за высоких налогов во Франции.

«Разве это не было твоим оправданием, чтобы не драться со мной в Перте (город в Австралии – примечание Sports )?» – написал в соцсетях боец UFC Дэн Хукер .

Ранее Мойкано пожаловался , что во Франции слишком высокие налоги.

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

Мойкано – после боя: «Не предлагайте мне всякую херню и крепких бойцов. Мне нужны легкие деньги – Пимблетт или Хукер». Пэдди принял вызов

Ренато Мойкано: «Хукер – легкие деньги. У него нет навыков в партере. Представьте, что будет, если я его повалю»